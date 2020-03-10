تأجيل قمة دول التعاون الإسلامي بسبب كورونا

2020/03/10 | 04:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قررت جمهورية النيجر، تأجيل انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت مقررة خلال أوائل الشهر المقبل في العاصمة نيامي، بسبب فيروس كورونا الآخذ في الانتشار.وأرجعت الدولة الأفريقية قرارها إلى تفشي فيروس كورونا عالميا وفي الكثير من الدول الإسلامية، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر في وقت […]

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