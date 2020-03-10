المستفيدون من انتشار كورونا

2020/03/10 | 05:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بينما تعاني الأسواق العالمية، وبورصات الدول الكبرى من خسائر كبيرة، تثير قلق الحكومات والهيئات الاقتصادية حول العالم، عرفت بعض الشركات كيف تحقق أرباحاً خيالية من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، في الصين ثمّ في كل الدول.في ما يلي قائمة بالمستفيدين من حالة الهلع التي سببها الفيروس، وخوف الناس من انتقال العدوى إليهم أو إلى […]

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