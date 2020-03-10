3 أنظمة غذائية تحميك من الصداع النصفي

2020/03/10 | 05:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعاني بعض الأشخاص من صداع نصفي يصيبهم من آن لآخر، ويكون له أعراض مزعجة، قد يمتد تأثيرها إلى أنحاء أخرى بجسم الإنسان.وتشمل بعض مضاعفاته زغللة بالعين وقيء ودوار، لكن هذه الأعراض يمكن التغلب عليها باتباع أنظمة غذائية محددة، تساهم في علاج الصداع النصفي، بحسب موقع “فيري ويل هيلثي”.وأورد الموقع الأمريكي قائمة […]

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