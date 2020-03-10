اكتئاب الحامل يُضعف مناعة الطفل

2020/03/10 | 06:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اقترحت نتائج أبحاث كندية جديدة تأثير الحالة النفسية للحامل على تطوّر جهاز المناعة للطفل.وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة ألبرتا إن إصابة الأم بالاكتئاب وهي حامل يضعف أداء الخلايا المنتجة للأجسام المناعية لدى الطفل.وأظهرت الدراسة أن الأمهات اللاتي أصبن بالاكتئاب خلال الثلث الأخير من الحمل، أو قبل وبعد الولادة تضاعف احتمال ضعف […]

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