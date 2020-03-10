2020/03/10 | 06:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما على الممثل السوري قصي خولي وزوجته مديحة الحمداني بعدما فضحت الأخيرة زوجها وحياتهما الخاصة.وقالت مي العيدان “أي خلاف في بيت مشهور يوصل السوشيال ميديا، هو للاستغلال المشهور اللي في حياته”.وإنتقدت العيدان سوء إختيار خولي للنسب الصحيح، وتابعت: “كمية قباحة مع احترامي، قصي لم يختر النسب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مي العيدان تهاجم قصي خولي وزوجته) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مي العيدان تهاجم قصي خولي وزوجته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).