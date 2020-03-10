أسباب ظهور قشرة اللحية وطرق علاجها

2020/03/10 | 06:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تُعطي اللحية للرجال مظهرًا أنيقًا وجذابًا، ولكنها تحتاج إلى عناية مستمرة للحفاظ على ترتيبها ومظهرها الخالي من العيوب، وعادةً ما تشكل القشرة إحدى المشاكل التي تعطي إنعكاسات سلبيّة على المظهر كاملا.أسباب ظهور القشرة على اللحية يعد هناك العديد من العوامل التي نشرتها “هن” تؤدي إلى ظهور القشرة على شعر اللحية، ومنها: […]

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