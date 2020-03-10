إغلاق النجف العراقية لأسبوع

2020/03/10 | 06:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت شرطة محافظة النجف العراقية الاثنين، أنه سيتم إغلاق المحافظة لمدة أسبوع ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.ونقل موقع “السومرية” عن محافظ النجف قوله ” سيتم استثناء ابناء المحافظة والبضائع من قرار منع الدخول”.ودعت الحكومة العراقية المواطنين إلى تجنب التجمعات، وفرض حجر منزلي على أنفسهم للعائدين من عدة دول المتفشي فيها فيروس […]

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