وفاة لاعب كرة قدم على أرضية الملعب

2020/03/10 | 06:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توفى تشينيمي مارتينز لاعب ناساراوا يونايتد خلال مباراة فريقه أمام كاتسينا يونايتد ضمن منافسات الدوري النيجيري.وسقط مارتينز صاحب الـ22 عاما على أرضية الملعب بشكل مفاجئ، وباءت كل محاولات إفاقته بالفشل.ووصل اللاعب إلى المستشفى، وهو مفارق الحياة.وفور إطلاق صافرة نهاية المباراة بفوز فريق ناساراوا بثلاثية نظيفة، علم اللاعبون بوفاة زميلهم […]

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