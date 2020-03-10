شفاء الأردني المصاب بكورونا

2020/03/10 | 07:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أن نتائج الفحوصات المخبرية الأخيرة، لأول مصاب بفيروس كورونا في المملكة وزميله المتواجدين بالعزل الصحي في مستشفى الأمير حمزة، أثبتت خلوهما من الفيروس.وقال جابر، مساء اليوم الاثنين، إن نتائج الفحوصات التي أجريت للمصاب وزميله كانت سلبية للفيروس، أي أن جسديهما خاليين منه تماماً.وأضاف أنه سيتم […]

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