من لسانك.. احذر هذه الأعراض تنذر بأمراض خطيرة

2020/03/10 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تُرسل أجسامنا إشارات وعلامات حول المشاكل والأمراض التي نعاني منها ولا نعرف عنها في كثير من الأحيان، واللسان ليس استثناء؛ فهناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن نعرفها من النظر إلى اللسان، نذكر لكم وفق ما نقل موقع (مصراوي) عن “Bright side” الأمريكي.– احمرار اللسان: قد يكون مؤشرًا على عدم حصول الجسم […]

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