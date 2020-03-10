فلة الجزائرية تتمنى إصابة متظاهري الحراك بكورونا

2020/03/10 | 07:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر المطربة فلة عبابسة “فلة الجزائرية” وهي تتمنى إصابة متظاهري الحراك بفيروس “كورونا”.“فلة الجزائرية”، ظهرت في بث مباشر عبر “إنستغرام”، في مكان معتم، وهي تصرخ وتشتم بالحراك، وتتمنى أن يأتي مصاب بكورونا، ويبصق في تجمعاتهم؛ ليصيبهم جميعا بالفيروس.وانهالت “فلة” بالدعاوي والشتائم على الحراك، […]

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