إيقاف الدوري الإيطالي بسبب كورونا

2020/03/10 | 07:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، تعليق كافة الأنشطة الرياضية في الدولة، بما فيها مباريات “الكالتشيو”، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.وأكد كونتي أنه سيتم تعميم القرار على إيطاليا بالكامل، وإيقاف كافة الأنشطة حتى 3 أبريل المقبل.وكانت اللجنة الأولمبية الإيطالية قد أوصت اليوم، بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية حتى مطلع إبريل المقبل، وفرض […]

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