خامنئي يلغي خطاب رأس السنة الفارسية بسبب كورونا

2020/03/10 | 07:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ألغى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الخطاب الذي كان يعتزم إلقاءه في 20 شباط الجاري في مدينة مشهد (شمال شرق) بمناسبة رأس السنة الفارسية بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن مكتبه الإثنين.وقال مكتب خامنئي في بيان إنّ “حفل خطاب المرشد الأعلى الذي يجري سنوياً في مقام الإمام الرضا في اليوم الأول […]

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