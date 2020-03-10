8 آلاف معتمر أردني ألغيت حجوزاتهم بسبب كورونا

2020/03/10 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قدر رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر فيصل مرزي ان اكثر من 8 آلاف مواطن تم إلغاء حجوزاتهم بسبب قرار السعودية منع المعتمرين دخول أراضيها.ويقدر المبلغ الذي تم دفعه بدل رسوم تأشيرة دخول الأراضي السعودية أكثر من مليون دينار، وفقا لما ذكرت يومية الغد.واكد ان إعادة الرسوم لن تكون […]

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