صورة تثبت ضرورة غسل اليدين للوقاية من كورونا

2020/03/10 | 07:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت الممثلة الأمريكية، كريستين بيل، صورة تؤكد أهمية غسل الأيدي جيدًا في فترة تفشي فيروس كورونا.وتظهر الصورة كيف تبدو الأيدي تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية قبل وبعد الغسيل.والصورة عبارة عن مجموعة من ست لقطات توضح حالة الأيدي قبل غسلها، وبعد غسلها بالماء فقط وبعد غسلها بالصابون لمدة 6 و15 و30 ثانية.[…]

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