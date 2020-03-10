نادين نجيم: سأعتزل الفن قريبا

2020/03/10 | 07:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن عزمها اعتزال الفن قريباً، مؤكدة أنه بنسبة 90 % لن تتواجد على الساحة الفنية خلال العام المقبل، نظراً لرغبتها الشديدة في العناية والاهتمام بطفلها بعيدًا عن الأضواء والشهرة التي أصبحت تصيبها بالملل، على حد قولها.وقالت نادين نجيم خلال برنامج دبي كروز شو الذي تقدمه ميساء مغربي: […]

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