فيصل القاسم : من المستفيد لعبة كورونا؟

2020/03/10 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن قناعته بكون فيروس كورونا المستجد ما هو إلا لعبة كبرى لها أهدافها .وقال القاسم في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: السؤال المحوري: لماذا لم يتأهب العالم أجمع لمواجهة الفيروسات السابقة التي كانت اخطر من كورونا بكثير كما يتأهب الآن، مع ان الكورونا أقل ضرراً من غيره بمرات؟ […]

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