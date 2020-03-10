رسالة صوتية تكشف حقيقة طلاق المطربة أنغام

2020/03/10 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تسببت تهنئة من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، لزوجته الأولى، بمناسبة يوم المرأة العالمي، في تداول أنباء حول طلاقه من زوجته الحالية، المطربة المصرية، أنغام.وشارك إبراهيم صورة لزوجته الأولى، ياسمين عيسى، مع أبنائهما، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، وكتب مع المنشور، “في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في […]

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