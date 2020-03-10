الياسري يستثني ابناء النجف والبضائع من قرار منع الدخول

2020/03/10 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري الاثنين، انه سيتم استثناء البضائع وابناء المحافظة من قرار منع الدخول....

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