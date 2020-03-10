نقل 18من ضحايا حادث الزوار العراقيين لمطار النجف الاشرف

2020/03/10 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف، نقل 18 من الضحايا بحادث السير في سوريا الى مطار النجف الاشرف....

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