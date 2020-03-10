2020/03/10 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة -1-وحين ضاقت..ضاقت..ضاقت...فُلِقَ البحرُ...فَصَعَدْتُ الى العِشْقِ المَشْتَهَى.-2-طَلَبْتُ مِنْ الهِي القَلِيلَ مِنَ الفَرَحِ فَمَنَحَنِي الكَثِيرَ الكَثِيرَ ...قَلبَكَ حَبِيبِي.!-3-((عن العشق...))كأنَّكَ مفعولٌ مُطْلقٌ منِّي تُشْبِهُنِي في مَضْمُونِي وَشَكْلي.-4-لا أدْري لِمَ كُلَّمَا أَتَيْتَنِي عِطْرًا أصِيرُ وَرْدَة........

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ريتا عودة - ((العِشْقُ المُشْتَهَى))) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ريتا عودة - ((العِشْقُ المُشْتَهَى))) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).