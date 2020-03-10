النهج الديمقراطي - وحدة الماركسيين في صلب بناء حزب الطبقة العاملة المنشود

2020/03/10 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي الافتتاحيةفي كل فترة من تطورات الصراع الطبقي ببلادنا تتضح أهمية وجود الحزب المستقل للطبقة العاملة المغربية.في كل مستجد نضالي يطرح سؤال ما هو الاتجاه او المنحى الذي يجب ان يذهب اليه النضال والمبادرات؟ هذه الحاجة أصبحت قوية لأن الحركة الاحتجاجية تطورت والفاعلين كثيرين والمتربصين أكثر.هذا بالضبط ما حصل بالسيرورات الثورية في منطقتنا منذ نهاية 2010 وبالمغرب مع حركة 20 فبراير.انتهت المرحلة ال......

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