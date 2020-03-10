آمال قرامي - 8 مارس 2020 عندما تُضرب الفتيات والنساء

2020/03/10 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي بقلم امال 09/03/2020 122 عدد المشاهدات اقترن تاريخ 8 مارس 2020 منذ البدء، بالاحتجاج والمطالبة بالحقوق، والتنديد والتعبير عن الغضب والاستياء..، وإن نُظر، بعد ذلك، إلى هذا اليوم على أنّه مناسبة للاحتفاء بالنساء والثناء على انجازاتهنّ ونضالهنّ، وتكريم الناشطات والمبدعات وغيرهنّ.وانطلاقا من هذا الرجوع إلى الوراء للتذكير برمزيّة 8 مارس ودلالاته الأصليّة ارتأت الحركات الاجتماعيّة العالميّة أن يك......

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