خبراء صحة: المضادات الحيوية لا تنفع مع كورونا

2020/03/10 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذر خبراء الصحة من أن فيروس “كورونا” الجديد الفتاك، الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص، لا يمكن علاجه بالمضادات الحيوية.وكما هو الحال في معظم حالات نزلات البرد والإنفلونزا، فإن فيروس كورونا هو عدوى فيروسية، ما يعني أن علاجه بالمضادات الحيوية لا فائدة منه، حيث تعمل المضادات فقط في علاج البكتيريا.[…]

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