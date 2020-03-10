الاتصالات تشغّل محطة الكرخ اللاسلكية

2020/03/10 | 08:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعادتْ وزارة الاتصالات، تشغيل المحطة اللاسلكية في جانب الكرخ من بغداد، بينما اعلنت ادخال قابلو نحاسي رئيس الى الخدمة في منطقة الكرادة.

وقال مدير اتصالات ومعلوماتية الكرخ المهندس الاقدم مهند احمد علي لـصحيفة "الصباح" الرسمية، ان الملاكات الهندسية والفنية في شعبة الهواتف اللاسلكية وشعبة القدرة تمكنت من اعادة صيانة وتشغيل المحطة اللاسلكية في موقع الخباطة المركزية في جانب الكرخ بعد توقفها عن الخدمة، حيث تم اصلاح لوحة الحساسات داخل الأنابيب التي تغذي المولدات بمادة الكاز واصلاح المولدات المتضررة ولوحة الكهرباء وادخالها للخدمة.



واكد ان المحطة من المواقع المهمة التي تغذي المناطق المحيطة بخدمة الهاتف اللاسلكي منها السيدية وحي الإعلام وأجزاء من منطقة الدورة، منوها بأن الملاكات قامت بالربط اللاسلكي بين المحطات اللاسلكية لمنطقة ابو دشير والمحطة اللاسلكية لمنطقة المحمودية والمحطة اللاسلكية لمنطقة اليوسفية ومحطة لاسلكي اللطيفية.

وتابع ان المديرية اعدت خطة لتطوير مشاريعها للارتقاء بالواقع الخدمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصولا للأهداف المرسومة خلال العام 2020 ، فضلا عن العمل على تقديم خدمة الانترنت عبر الكابل الضوئي بنوعية جيدة.





من جانبه بين مسؤول قسم الشبكات في مديرية اتصالات ومعلوماتية الرصافة ثامر حنون ثجيل، ان المديرية انجزت عملية صيانة كابل نحاسي رئيس في منطقة الكرادة، بعد الكشف موقعيا عن الاضرار في المسار وتعطله وخروجه عن الخدمة.



واكد ان هيئة القابلو النحاسي في بدالة الجادرية قامت بصيانة المسار المعطل والذي يعد من المسارات الرئيسة سعة 1200 مشترك والذي يغذي عددا من الكابينات لمحلة 907 في منطقة الكرادة، اذ تضرر نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في القنوات الخاصة بهذا المسار.

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