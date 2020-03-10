2020/03/10 | 08:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي لم يخضع لاختبار فيروس "كورونا" لأنه لم يجر اتصالا وثيقا ومطولا مع أي من المصابين بالفيروس، وليس لديه أي أعراض.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، في بيان، أمس الاثنين، أن "الرئيس لم يخضع لاختبار الكشف عن مرض كوفيد-19 (كورونا) لأنه لم يتعامل عن قرب لفترة طويلة مع أي مريض تأكدت إصابته بكوفيد-19، كما لم تظهر عليه أي أعراض".

وأضافت المتحدثة أن "الرئيس ترامب في صحة ممتازة وسيواصل طبيبه متابعته عن كثب".

وتأتي هذه التصريحات بعد لقاء الرئيس الأمريكي باثنين على الأقل من أعضاء الكونغرس في الآونة الأخيرة، وتم إخضاعهما للحجر الصحي في وقت لاحق بسبب حضورهما مؤتمرا مع شخص تأكدت فيما بعد إصابته بالفيروس.

وفي نفس السياق أعلن مكتب كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، الذي تم تعيينه حديثا، أن ميدوز قيد الحجر الذاتي بمنزله كإجراء وقائي، بعد اتصاله في مؤتمر المحافظين بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح المكتب أن ميدوز لا يعاني من أي أعراض للفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: ترامب لم لفحص فيروس "كورونا") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: ترامب لم لفحص فيروس "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).