فيديو.. معمم شيعي: ائتوني بشخص مصاب بكورونا لأقبل فمه.. بشرط

2020/03/10 | 08:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أثار رجل الدين العراقي الشيخ علي السماوي، الجدل إثر هجوم ضد الإجراءات الحكومية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.انتقادات السماوي جاءت خلال إحدى محاضراته الدينية، واستهدفت المطالبين بترك التجمعات البشرية، وتعفير مرقد الإمام علي والمراقد الدينية.وقال "هل سنترك مجالس الحسين، دعاء الندبة، وصلاة الجمعة، هل أجرؤ على عدم تقبيل شباك الإمام بداعي وجود مكروب؟“.وقال السماوي، “لا يرجف قلبي من هذا المرض ولا غيره، وائتوني بمريض لأقبله في فمه، إن كان يحب الحسين، ولا أتخوف من نقل العدوى..لم يتبق لنا إلا التمسك بطريق الحسين، وهم يريدون منا ترك ذلك“.ويأتي خطاب السماوي، مع حلول موسم زيارات رجب، وبعدها شهر شعبان، فضلاً عن رمضان، حيث يقيم آلاف المسلمين الصلوات، والنوافل، بالإضافة إلى البقاء في المساجد والمراقد.وبحسب وزارة الصحة العراقية، فإن 67 شخصاً أصيبوا بالفيروس، فيما توفي حتى الآن 7 منهم.ولم تقم المرجعية الدينية العليا صلاة الجمعة الماضية، للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003؛ خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.أما في النجف، فقد فتح ضريح الإمام علي أمام الزوار، بعد ضغوط شديدة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي تجمع آلاف من مناصريه لإقامة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة.

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