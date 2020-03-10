ثالث محافظة عراقية.. النجف تقرر إغلاق جميع منافذها

2020/03/10 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الإدارة المحلية في محافظة النجف، أهم المدن المقدسة في العراق، الإثنين، إغلاق كافة منافذها لمدة أسبوع بدءاً من الأربعاء، في مسعى للحد من تفشي فيروس "كورونا".

والنجف، ثالث محافظة عراقية تتخذ هذا القرار بعد إجراء مماثل اتخذته "نينوى" الأحد، وكربلاء، الأربعاء.

وحسب بيان صادر عن الإدارة المحلية للنجف، جاء القرار بأمر من المحافظ لؤي الياسري، لإغلاق كافة منافذ المحافظة بدءاً من الأربعاء ولمدة سبعة أيام".

وأضاف البيان أنه "يستثنى من حظر الدخول أبناء المحافظة والمركبات التي تحمل المواد الغذائية والمواد الأخرى الضرورية للمعيشة".

ولم يعلن منحافظ النجف، في بيانه إغلاق العتبات والأضرحة الدينية التي تشهد أكبر التجمعات البشرية في المحافظة بشكل يومي.





والنجف، أكبر المحافظات الدينية في العراق، تضم أضرحة دينية مقدسة لدى الشيعة، يتوافد عليها سنوياً ملايين الزوار من داخل البلاد وخارجها.

ويأتي هذا الإجراء مع تسجيل البلاد ارتفاعاً يومياً بعدد الإصابات بالفيروس منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير الماضي، حتى وصل لغاية الآن إلى 72 إصابة في عموم العراق، بينها 7 وفيات، و7 حالات تعافي، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

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