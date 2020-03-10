2020/03/10 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يهاجمون بعبوة ناسفة منزل محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 09:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يهاجمون بعبوة ناسفة منزل محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يهاجمون بعبوة ناسفة منزل محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).