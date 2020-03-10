الحشد الشعبي في الانبار ينفذ عملية امنية بناحية البغدادي

2020/03/10 | 09:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي في الانبار عملية أمنية في ناحية البغدادي بالمحافظة.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان العملية نفذت من قبل قوة مشتركة من استخبارات الحشد وقوة من اللواء السابع بالجيش، مبينا أن المهمة استندت لمعلومة استخباراية بالتعاون مع احد المواطنين.واضاف ان العملية إنتهت بتفتيش المنطقة والعثور على قذائف هاون ١٢٠

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