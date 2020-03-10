تونس.. تعليق إجراءات اعتناق الإسلام بسبب كورونا

2020/03/10 | 09:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر ديوان الافتاء في تونس، تعليق إجراءات اعتناق الإسلام.القرار جاء بحسب إعلام الديوان ”في نطاق الاحتياطات المتبعة لتجنب العدوى بفيروس كورونا فإنه وقع التعليق الوقتي لإجراءات اعتناق الإسلام أو التثبيت عليه إلى موعد لاحق يقع الإعلام به“.واثار هذا القرار جدلا في تونس، حيث اعتبر ناشطون أنه لا مبرّر لمثل هذا الإجراء.

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