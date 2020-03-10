مصدر مقرب: الزوراء مع قرارات الاتحاد بشأن دوري الكرة

2020/03/10 | 09:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر مقرب من ادارة نادي الزوراء، اليوم الثلاثاء، ان النادي مع قرار الاتحاد بالإلغاء او استمرار دوري الكرة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "ادارة الزوراء مع استمرار او الغاء الدوري الممتاز ونرفض فكرة التأجيل بشكل تام".

وبين ان "البعض لم يفهم التصريحات بالشكل المطلوب بشأن الغاء الدوري والزوراء مع استمرار المسابقة اذا لم تكن تؤثر على الوضع الحالي الذي يمر به البلد".

وأوضح إن "الفريق الغى السفر الى محافظة البصرة من اجل مواجهة الميناء يوم الخميس المقبل".

واشار الى ان "الفريق سيواصل الاستعداد لمنافسات الدوري وتم تبليغ اللاعبين بالتواجد للمشاركة في الوحدة التدريبية في الشالجية".

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