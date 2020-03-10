مؤسسة الشهداء: فتح ثلاث مقابر جماعية جديدة في نينوى والمثنى

2020/03/10 | 09:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، فتح ثلاث مقابر جماعية خلال الشهر الحالي في محافظتي نينوى والمثنى تضم رفات الشهداء من ضحايا النظام المباد وعصابات داعش الإرهابية.

وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في تصريح لجريدة "الصباح"، شبه الرسمية، إن "دائرة شؤون المقابر الجماعية استكملت جميع الإجراءات الخاصة بفتح مقبرتين في محافظة نينوى؛ إحداهما في قضاء سنجار والأخرى في مركز المحافظة، ومقبرة أخرى في محافظة المثنى"، مؤكداً أن "تلك المقابر خاصة بالشهداء الذين كانوا ضحايا لإجرام النظام المباد وعصابات داعش الارهابية".

وبين، أن "المؤسسة اكتشفت حتى الآن 219 مقبرة جماعية، اذ استكملت الاجراءات القانونية لجزء منها من خلال مطابقة البصمة الوراثية بين الضحايا وذويهم، في حين بقي الجزء الآخر من دون استكمال أي إجراء لها حتى الآن".

وأضاف عويد، أن "المؤسسة تعمل الآن على إعادة هيكلتها بما يتناسب مع تطورها".

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