العبيدي: تأجيل المنافسات الرياضية لسلامة الجميع وسيكون لدورين فقط

2020/03/10 | 09:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي، اليوم الثلاثاء، ‏ان قرار تأجيل الدوري جاء حرصا على سلامة الجميع.

وقال الربيعي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "اسئلة ومناشدات عدة وصلتني عبر جميع وسائل التواصل تستفسر عن جدوى تاجيل دوري الكرة والملتقيات والنشاطات الرياضية طالما ان تأثير وباء فيروس كورونا مازال محدوداً في العراق وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية".

واضاف "الحقيقة ان هذا الاجراء الذي أراه ضروريا كـإ حتراز فقط، لدوري الكرة ولفترة دورين فقط و لا اريد ان اثير الذعر في نفوس مواطنينا وابناء شعبنا مع علمنا ويقيننا بروح التحدي والشجاعة التي يتمتعون بها ، ولكننا وبتواصلنا مع خلية الازمة واطلاعنا على ما يحصل في العالم واجراءات المواجهة لهذا الفيروس الخطير في ايطاليا والصين وامريكا والمانيا ودول الخليج يجعل تصرفنا الاقرب الى التحسب واخذ الحيطة والحذر".

واضاف، انه "طالما كانت وزارتكم وزارة الشباب والرياضة هي الاكثر تماسا مع ابناء شعبنا لذلك يجب ان نكون على قدر المسؤولية في الحفاظ على ارواح وسلامة الرياضيين والجمهور معا، إذ لا توازي اية بطولة مهما كان حجمها فقداننا لأي عراقي من ابناء شعبنا نرى فيه المستقبل والامن والسيادة معا ولا مساومة على ذلك ابدا".

وتابع لقد وجهنا بهذا الاجراء بدافع السلامة وعلى استعداد ان نتخذ أي خطوات اخرى تضمن سلامة اهلنا جميعا.

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