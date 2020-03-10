2020/03/10 | 09:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع قرابة 3500 شخص غرب فرنسا ، متنكرين في أزياء لشخصيات خيالية من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير “السنافر” من اجل تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر تجمع على الإطلاق لـ”السنافر”، إضافة إلى التصدي لمخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19”.وقال أحد المشاركين في الفعالية “كان علينا أن ننظر إلى القواعد، وكان علينا البحث عن الأزياء..كانت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شخصيات السنافر تحطم رقما قياسيا وتتحدى كورونا في فرنسا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شخصيات السنافر تحطم رقما قياسيا وتتحدى كورونا في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).