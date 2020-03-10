كورونا : هواتف الجيل الخامس من أيفون لن تصل فى موعدها ابل

2020/03/10 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..من المتوقع أن تطلق أبل أول هاتف 5G هذا العام، ومع ذلك، يشير تقرير جديد الآن إلى أن 5G iPhone قد يتأخر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث كشف تقرير لوكالة بلومبيرج، أن أحد المحللين يعتقد أن إطلاق 5G iPhone يمكن أن يتأخر لمدة شهر في خريف هذا العام، وإلى جانب ذلك، يمكن أن […]

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