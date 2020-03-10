2020/03/10 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حكومة إيطاليا جيوسيبي كونتي تعليق دوري كرة القدم الإيطالي “سيري أ” من ضمن سلسلة إجراءات أخرى في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، الذي ينتشر بسرعة في البلاد.أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه سيتم تطبيق إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا المتحور “كوفيد19-“، في جميع أنحاء البلاد، ومن ضمنها تعليق دوري كرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيقاف الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيقاف الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).