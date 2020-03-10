محافظ النجف يوجه بسماح دخول عجلتين مع المتوفى

2020/03/10 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، السيطرات الخارجية بالسماح بدخول عجلتين فقط مع المتوفى.واعلن الياسري في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام، غلق المنافذ الحدودية لمحافظة النجف الأشرف من يوم الأربعاء القادم للمواطنين ولمدة سبعة ايام بأستثناء دخول البضائع وأبناء المحافظة.وأضاف، أنه وجه السيطرات الخارجية بالسماح بدخول عجلتين فقط لكل متوفى وأن لا تزيد

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