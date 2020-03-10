الرافدين يسترجع نحو 600 مليون دينار من متلكئين

2020/03/10 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر شباط الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "حصيلة الاموال بلغت مجموعها اكثر من 595,682,202 (خمسمائة وخمسة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومئتان واثنان دينار لاغيرها)".

وأشار الى ان "المصرف مستمر في اجراءاته الحثيثة في استرجاع اموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الاموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الاساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك".

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