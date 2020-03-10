2020/03/10 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الإيطالي يعلن إغلاق أنحاء البلاد كافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 09:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء الإيطالي يعلن إغلاق أنحاء البلاد كافة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء الإيطالي يعلن إغلاق أنحاء البلاد كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).