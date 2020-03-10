بثينة تروس - يا مني (حمدوك) بل ترق منهم كل الدماء!

2020/03/10 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بثينة_تروس كتبت الاستاذة مني عبدالله زوجة السيد رئيس الوزراء حمدوك ( ..ولكن إذا دعي الداعي فروحه ليست أغلي من أرواحالشهداء، وكل مسرات الدنيا..ودمه، ودمي، ودم اولادنا فداء للوطن وأستقراره..) انتهي هكذا تكون الغايات العظيمة التي تتعب في مرامها الأجسام، ونقول للسيد حمدوك تهانينا ان طعنت من الخلف فاعلم انك في المقدمة..ان حمدوك رمزاً لثورة لم يسبق لها مثيل، لقد اطاح شباب وكنداكات عزل بأعتي الأنظمة و......

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