عبدالعزيز عبدالله القناعي - الإخوان المسلمين والماسونية .. مقارنة باطلة

2020/03/10 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالعزيز_عبدالله_القناعي الإخوان المسلمون والماسونية ..مقارنة باطلة كثر الحديث مؤخرا عن تشابه وترابط تنظيم وجماعة الإخوان المسلمون بهيكلية وتنظيم الماسونية العالمية، ولما أراه من إجحاف بحق تلك المقارنة، وعدم قياسها بالشكل السليم، نظرا لأن الماسونية أقدم بكثير من تنظيم الإخوان المسلمون والذي ظهر بدايات القرن الماضي، إلا أن سياق الترابط قد يؤخذ بجريرة أن الماسونية لها أهداف غير معلنة أو إنها منظمة تريد الشر والدمار......

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