النزاهة : ضبط موظف في وزارة العمل في محافظة نينوى

2020/03/10 | 09:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تمكُّن ملاكاتها في محافظة نينوى من ضبط موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ لقيامه بانتحال صفة محامٍ وتعقيبه المعاملات.وأشارت الدائرة، في معرض حديثها عن العملية، إلى أن “فريقاً من ملاكات مديرية تحقيق نينوى، انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في نينوى – الزهور في الجانب […]

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