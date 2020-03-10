خبير اقتصادي: العراق قادر على تجاوز الازمة المالية جراء انخفاض اسعار النفط

2020/03/10 | 09:41 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، الثلاثاء، ان العراق بامكانه تجاوز الازمة المالية التي سيواجهها جراء...

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