محتجون يغلقون مدخل ’’حقل مجنون’’ النفطي شمال البصرة

2020/03/10 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الثلاثاء (10 آذار 2020)، بأن محتجين اغلقوا مدخل حقل مجنون النفطي شمال البصرة.

يتبع.



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بغداد اليوم-ميسان

أعلنت نقابة أطباء الأسنان، الثلاثاء (10 آذار، 2020) إلقاء القبض على سوري الجنسية ينتحل صفة طبيب أسنان في العمارة.

وذكرت النقابة، في بيان، أن المتهم متعب سليم حسين، القي القبض عليه، وهو سوري الجنسية، كان يزاول مهنة طب الأسنان،

بغداد اليوم ـ صلاح الدين

قرر محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، الاثنين، رفع حالة التأهب في جميع الدوائر ومداخل المدن للوقاية من كورونا.

وقال خليل خلال ترؤسه اجتماع خلية الازمة، إنه "قرر رفع حالة التأهب في جميع الدوائر

بغداد اليوم - النجف

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، السيطرات الخارجية بالسماح بدخول عجلتين فقط للجنازة.

وقال مكتب المحافظ في بيان، إن الاخير "وجه السيطرات الخارجية بالسماح بدخول عجلتين فقط للجنازة".

وأضاف، ان "

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