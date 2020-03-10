حفيد الفنان قاسم الملاك يعلن وفاته إثر سقوطه في مشهد تمثيلي

2020/03/10 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن حفيد الفنان العراقي قاسم الملاك، الثلاثاء (10 آذار 2020)، وفاة الأخير، بعد سقوطه أثناء مشهد ت...





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