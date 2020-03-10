القبض على شخص سوري الجنسية ينتحل صفة طبيب أسنان في العمارة

2020/03/10 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

أعلنت نقابة أطباء الأسنان، الثلاثاء (10 آذار، 2020) إلقاء القبض على سوري الجنسية ينتحل صفة طبيب أسنان في العمارة.

وذكرت النقابة، في بيان، أن المتهم متعب سليم حسين، القي القبض عليه، وهو سوري الجنسية، كان يزاول مهنة طب الأسنان، بشكل جوال في قلعة صالح، بمدينة العمارة".





وأشارت الى "ضبط المواد التي كان يستخدمها في العلاجات، وارسالها بكتاب رسمي إلى وزاره الصحة، مركز البحوث الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، إذ أكدت الوزارة بموجب الكتاب 6285 في 17-9-2019 بأن المواد المستخدمة من قبله في علاجات طب الأسنان أكسبايرد اي منتهية الصلاحية".

ولفتت الى "مصادرة جميع الأجهزة التي كانت بحوزته، ودونت أقوال الممثل القانوني للنقابة قضائيا ضد المتهم أمام قاضي تحقيق قلعه صالح".

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