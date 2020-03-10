2020/03/10 | 09:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية العراقي فؤاد حسين - إرشيف كوردستان24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يطمئن العراقيين: لا تأثير لأسعار النفط على رواتبكم) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يطمئن العراقيين: لا تأثير لأسعار النفط على رواتبكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).