وثيقة.. وزير الداخلية العراقي يجري تغييرات في مديريات الوزارة

2020/03/10 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اظهرت وثيقة اجراء وزير الداخلية العراقي، تغييرات بمناصب ومهام عدد من المسؤولين.

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