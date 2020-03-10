2020/03/10 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع موقع "iranwire" أن يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير ذا استمرت الأمور كما هي الآن، ولم تنفذ إيران سياسة الحجر الصحي الكامل في جميع المناطق الموبوءة، مرجحة ان يصل عدد ضحايا فيروس كورونا في أواخر شهر مايو إلى 700 ألف.وأكد مسؤول حكومي للموقع الإيراني المعارض أنه وفقًا لتقدير أعده المركز الوطني للصحة والسلامة الكيميائية بناءً على طلب من الحكومة، إذا لم يتغير الوضع الحالي، فإن عدد الإصابات سيتراوح بين 200 - 700 ألف في نهاية شهر مايو.وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الأرقام الحكومية أقل بكثير من الأرقام الحقيقية، مضيفاً أن الحكومة تبرر هذا التعتيم بأن الأرقام الحقيقية ستثير الذعر بين الناس.وأوضح المسؤول للموقع أن معارضي هذه السياسة يعتقدون أن التعتيم عن حقيقة وضع تفشي الفيروس في المدن الإيرانية يجعل من الصعب الحصول على مساعدات دولية فورية.وأضاف أن النتيجة المباشرة لهذا الارتباك هي أن الناس يتجاهلون أهمية الحجر الصحي في المنزل، لأنهم لا يدركون عمق الكارثة وعدم الكفاءة الهيكلية للحكومة في احتواء الأزمة.

حالة الطوارىكما أكد المسؤول بحلول نهاية يوم الجمعة، 6 مارس، توفي 260 شخصًا بسبب الإصابة بالفيروس في طهران وحدها، تم دفن أكثر من 200 منهم في مقبرة بهشت زهار بطهران، وتم إرسال جثث حوالي 60 منهم إلى المدن التي تعيش فيها أسرهم.



وأشار إلى أن إحدى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتحضير للعدد المتزايد من المرضى المصابين، هو إنشاء مستشفى ميداني على أرض مركز طهران الدولي للمعارض.

واعتبر أن قادة النظام يلعبون بحياة الناس في إيران، وأعرب عن أمله ان تمد المنظمات الدولية يد العون للشعب الإيراني، وتعلن حالة الطوارئ في إيران، مشيراً إلى مشكلة أخرى وهي ندرة الأدوية والعقاقير لعلاج الفيروس التاجي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف بايران من ارتفاع اصابات كورونا الى 700 الف خلال شهرين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف بايران من ارتفاع اصابات كورونا الى 700 الف خلال شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).